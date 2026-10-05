Schneider Electric 254.19 CHF -9.83% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Das Management des französischen Technologiekonzerns habe sich zuversichtlich geäußert, schrieb Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Er sehe Spielraum für eine kleine Anhebung der Unternehmensprognose für das Wachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.