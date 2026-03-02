Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
7.46CHF
-1.83CHF
-19.74 %
09:41:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.03.2026 08:38:51
Schaeffler Buy
Schaeffler
7.46 CHF -19.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 12,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 sei schwach, schrieb Vanessa Jefferies am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Verantwortlich sei in erster Linie die Sparte E-Mobility./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.27 €
|
Abst. Kursziel*:
52.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.91%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
08:15
|EQS-News: Schaeffler publishes 2025 Sustainability Statement (EQS Group)
|
08:15
|EQS-News: Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Schaeffler mit solidem Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
08:00