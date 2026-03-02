Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’588 -1.8%  SPI 18’697 -1.7%  Dow 48’905 -0.2%  DAX 24’103 -2.2%  Euro 0.9114 0.1%  EStoxx50 5’863 -2.1%  Gold 5’310 -0.3%  Bitcoin 53’155 -0.8%  Dollar 0.7834 0.6%  Öl 80.5 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Siemens-Aktie
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Underweight für GEA-Aktie
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für UBS-Aktie
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Fokus: Kommt bald mit der Vincorion-Aktie ein weiterer Rüstungswert?
Suche...

Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

7.46
CHF
-1.83
CHF
-19.74 %
09:41:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.03.2026 08:38:51

Schaeffler Buy

Schaeffler
7.46 CHF -19.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 12,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 sei schwach, schrieb Vanessa Jefferies am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Verantwortlich sei in erster Linie die Sparte E-Mobility./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.27 € 		Abst. Kursziel*:
52.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.91%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse