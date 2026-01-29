Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
9.82CHF
-0.52CHF
-5.03 %
29.01.2026
29.01.2026 21:24:11
Schaeffler Buy
Schaeffler
9.82 CHF -5.03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung zu den bald anstehenden Zahlen des vierten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Ross MacDonald zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit. Das operative Ergebnis werde im vierten Quartal den Konsens wohl nicht erreichen. Positiv wertet er aber die Aussagen zum Free Cashflow./tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Citigroup Corp.
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.46 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.58%
|
Analyst Name::
Ross MacDonald
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
