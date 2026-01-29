LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung zu den bald anstehenden Zahlen des vierten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Ross MacDonald zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit. Das operative Ergebnis werde im vierten Quartal den Konsens wohl nicht erreichen. Positiv wertet er aber die Aussagen zum Free Cashflow./tih/he;