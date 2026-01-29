Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schaeffler Buy

Schaeffler
9.82 CHF -5.03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung zu den bald anstehenden Zahlen des vierten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Ross MacDonald zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit. Das operative Ergebnis werde im vierten Quartal den Konsens wohl nicht erreichen. Positiv wertet er aber die Aussagen zum Free Cashflow./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Citigroup Corp. 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.46 € 		Abst. Kursziel*:
-18.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.58%
Analyst Name::
Ross MacDonald 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

