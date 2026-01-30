Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schaeffler Aktie

9.42
CHF
-0.41
CHF
-4.14 %
11:36:00
BRXC
Schaeffler Neutral

Schaeffler
9.42 CHF -4.14%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die Vorab-Aussagen des Autozulieferers zum Schlussquartal und Jahr 2025 seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Signale für 2026 verstärkten indes die Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen./rob/gl/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

