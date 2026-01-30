Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
9.42CHF
-0.41CHF
-4.14 %
11:36:00
BRXC
30.01.2026 10:34:04
Schaeffler Neutral
Schaeffler
9.42 CHF -4.14%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die Vorab-Aussagen des Autozulieferers zum Schlussquartal und Jahr 2025 seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Signale für 2026 verstärkten indes die Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen./rob/gl/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-40.67%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-39.81%
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
