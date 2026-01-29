Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von gemischten Tönen, was die Margenentwicklung auf Konzernebene und im Bereich der E-Mobilität betreffe. Derzeit gebe es aber zahlreiche Neuigkeiten aus dem Bereich der humanoiden Roboter, was ihre positiven Erwartungen an den Industriezulieferer in diesem Jahr bestätige./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.46 €
|
Abst. Kursziel*:
20.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.74%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17:08
|EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell (EQS Group)
|
17:08
|EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf (EQS Group)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Schwacher Handel: SDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert nachmittags (finanzen.ch)