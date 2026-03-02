Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
7.31CHF
-0.35CHF
-4.62 %
10:10:54
BRXC
04.03.2026 08:43:50
Schaeffler Hold
Schaeffler
7.31 CHF -4.62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 9,20 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Auto- und Industriezulieferers auf 2026 habe die Markterwartungen recht deutlich verfehlt./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.02 €
|
Abst. Kursziel*:
6.05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.33%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
