Erwartungen im Überblick 02.03.2026 10:46:00

Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Schaeffler-Bilanz.

Schaeffler
9.18 CHF -1.86%
Kaufen Verkaufen

Schaeffler äussert sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,053 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,240 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Schaeffler in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,80 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 5,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,338 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,860 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 23,57 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 18,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

