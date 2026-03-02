Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
|
02.03.2026 10:46:00
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Schaeffler-Bilanz.
Schaeffler äussert sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,053 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,240 EUR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Schaeffler in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,80 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 5,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,338 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,860 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 23,57 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 18,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
