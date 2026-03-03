Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX-Anleger nehmen am Nachmittag Reissaus

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’412 -3.1%  SPI 18’443 -3.1%  Dow 47’809 -2.2%  DAX 23’688 -3.9%  Euro 0.9080 -0.3%  EStoxx50 5’758 -3.8%  Gold 5’060 -4.9%  Bitcoin 52’440 -2.1%  Dollar 0.7851 0.8%  Öl 83.7 7.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren verloren
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...

VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 03.03.2026 15:58:35

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX-Anleger nehmen am Nachmittag Reissaus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX-Anleger nehmen am Nachmittag Reissaus

Der SDAX rauscht heute ab.

VERBIO Vereinigte BioEnergie
23.64 CHF -6.01%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr 3.85 Prozent auf 17’177.22 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 96.370 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1.54 Prozent tiefer bei 17’589.85 Punkten, nach 17’865.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17’589.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17’049.89 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’004.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wurde der SDAX auf 16’581.23 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.03.2025, einen Stand von 15’223.99 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.03 Prozent ein. Bei 18’480.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 17’049.89 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 1.20 Prozent auf 4.80 EUR), Verve Group (+ 0.50 Prozent auf 1.40 EUR), SMA Solar (+ 0.47 Prozent auf 30.00 EUR), PNE (+ 0.23 Prozent auf 8.72 EUR) und Gerresheimer (+ 0.19 Prozent auf 16.15 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Schaeffler (-18.75 Prozent auf 8.19 EUR), Befesa (-7.78 Prozent auf 31.06 EUR), DEUTZ (-7.50 Prozent auf 11.47 EUR), Dürr (-7.42 Prozent auf 21.85 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6.66 Prozent auf 26.08 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 3’690’446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9.524 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten