Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX-Anleger nehmen am Nachmittag Reissaus

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr 3.85 Prozent auf 17’177.22 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 96.370 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1.54 Prozent tiefer bei 17’589.85 Punkten, nach 17’865.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17’589.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17’049.89 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’004.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wurde der SDAX auf 16’581.23 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.03.2025, einen Stand von 15’223.99 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.03 Prozent ein. Bei 18’480.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 17’049.89 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 1.20 Prozent auf 4.80 EUR), Verve Group (+ 0.50 Prozent auf 1.40 EUR), SMA Solar (+ 0.47 Prozent auf 30.00 EUR), PNE (+ 0.23 Prozent auf 8.72 EUR) und Gerresheimer (+ 0.19 Prozent auf 16.15 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Schaeffler (-18.75 Prozent auf 8.19 EUR), Befesa (-7.78 Prozent auf 31.06 EUR), DEUTZ (-7.50 Prozent auf 11.47 EUR), Dürr (-7.42 Prozent auf 21.85 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6.66 Prozent auf 26.08 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 3’690’446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9.524 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

