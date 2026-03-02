Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. In einem Gespräch nach den Jahreszahlen des Auto- und Industriezulieferers habe sich Konzernchef Klaus Rosenfeld klar darauf fokussiert gezeigt, die neuen Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Rüstung, Luftfahrt und humanoide Roboter zu nutzen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch. Mit Blick auf Kosteneinsparungen habe Rosenfeld bekräftigt, dass Schaeffler hier der eigenen Planung um ein Jahr voraus sei. /rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.13 €
|
Abst. Kursziel*:
23.00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.88%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger bekommen letztendlich kalte Füsse (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX-Anleger nehmen am Nachmittag Reissaus (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Handel in Frankfurt: So steht der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
03.03.26
|EQS-News: Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 (EQS Group)
|
03.03.26
|EQS-News: Schaeffler publishes 2025 Sustainability Statement (EQS Group)