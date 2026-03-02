Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’610.7 1.5%  SPI 18’748 1.5%  Dow 48’436 -0.1%  DAX 24’214 1.8%  Euro 0.9082 0.0%  EStoxx50 5’882 1.9%  Gold 5’185 1.9%  Bitcoin 55’749 4.4%  Dollar 1 -0.3%  Öl 81 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Abkehr vom US-Markt? ETF-Investoren schichten Milliarden um
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
US-Arbeitsmarkt stärker als gedacht - ADP meldet mehr neue Jobs im Privatsektor
Suche...
eToro entdecken

Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

7.38
CHF
-0.29
CHF
-3.73 %
10:26:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 13:20:29

Schaeffler Neutral

Schaeffler
7.38 CHF -3.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. In einem Gespräch nach den Jahreszahlen des Auto- und Industriezulieferers habe sich Konzernchef Klaus Rosenfeld klar darauf fokussiert gezeigt, die neuen Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Rüstung, Luftfahrt und humanoide Roboter zu nutzen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch. Mit Blick auf Kosteneinsparungen habe Rosenfeld bekräftigt, dass Schaeffler hier der eigenen Planung um ein Jahr voraus sei. /rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.13 € 		Abst. Kursziel*:
23.00%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.88%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten