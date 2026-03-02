Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'587 -1.8%  SPI 18'691 -1.8%  Dow 48'905 -0.2%  DAX 24'073 -2.3%  Euro 0.9116 0.1%  EStoxx50 5'853 -2.2%  Gold 5'304 -0.4%  Bitcoin 52'932 -1.2%  Dollar 0.7841 0.6%  Öl 80.4 3.0% 
Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

7.43
CHF
-1.86
CHF
-20.00 %
09:44:22
BRXC
03.03.2026 08:39:32

Schaeffler Neutral

Schaeffler
7.44 CHF -19.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Sparte E-Mobility reduziere weiter ihre Verluste, schrieb Jose Asumendi am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er will nun zunächst die Telefonkonferenz abwarten, um mögliche Veränderungen der Markterwartungen besser einschätzen zu können./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

