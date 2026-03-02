Schaeffler 7.44 CHF -19.93% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Sparte E-Mobility reduziere weiter ihre Verluste, schrieb Jose Asumendi am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er will nun zunächst die Telefonkonferenz abwarten, um mögliche Veränderungen der Markterwartungen besser einschätzen zu können./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT



