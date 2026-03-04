Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analystenmeinungen 04.03.2026 23:18:00

Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke).

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) lädt am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,504 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) noch ein Verlust pro Aktie von -1,320 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 796,3 Millionen EUR aus - das entspräche einem Plus von 17,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,865 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,270 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,95 Milliarden EUR, gegenüber 2,37 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Redcare Pharmacy

