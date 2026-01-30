Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
9.42CHF
-0.40CHF
-4.06 %
11:41:46
BRXC
30.01.2026 09:45:58
Schaeffler Hold
Schaeffler
9.42 CHF -4.06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 5 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi erhöhte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht aufgrund der Chancen im Bereich humanoide Roboter./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.77%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
29.01.26
|EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf (EQS Group)
|
29.01.26