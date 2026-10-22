NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 630 auf 580 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der britischen Bank für das dritte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 4 Prozent reduziert, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie betrachte er aber weiterhin als attraktiv bewertet./rob/edh/he;