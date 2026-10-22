Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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Barclays Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 630 auf 580 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der britischen Bank für das dritte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 4 Prozent reduziert, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie betrachte er aber weiterhin als attraktiv bewertet./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Overweight
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5.80 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Barclays plc
|
16:29
|Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
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15:58
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
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|Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
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09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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22.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
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|Barclays stands out from the crowd for the wrong reasons (Financial Times)
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Aktien in diesem Artikel
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|4.39
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