Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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21.10.2026 12:26:35
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus
Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.
Um 12:08 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.47 Prozent auf 30’535.28 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 340.514 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.025 Prozent auf 30’399.33 Punkte an der Kurstafel, nach 30’391.65 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30’577.35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30’239.19 Punkten.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.015 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’241.96 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 31’812.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’140.61 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1.43 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Aroundtown SA (+ 6.44 Prozent auf 1.44 EUR), CTS Eventim (+ 4.38 Prozent auf 64.40 EUR), LEG Immobilien (+ 3.89 Prozent auf 48.10 EUR), TAG Immobilien (+ 3.06 Prozent auf 11.13 EUR) und PUMA SE (+ 2.90 Prozent auf 25.22 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-1.45 Prozent auf 18.32 EUR), Lufthansa (-1.40 Prozent auf 7.18 EUR), Aurubis (-1.33 Prozent auf 140.60 EUR), AUMOVIO (-1.24 Prozent auf 35.95 EUR) und Schaeffler (-1.19 Prozent auf 5.82 EUR).
Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’170’829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 38.417 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus
2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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