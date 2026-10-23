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23.10.2026 13:54:36
BASF erhöht Übernahmeangebot für Evonik - Aktien im Blick
BASF hat laut Insidern im Zuge seiner Übernahmebemühungen dem Spezialchemiekonzern Evonik eine höhere Offerte unterbreitet.
Die BASF-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 52,27 Euro. Für die Papiere von Evonik geht es derweil um 3,96 Prozent nach oben auf 21,52 Euro.
/mis/stk
LONDON (awp international)
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