Freundlicher Handel: MDAX mittags mit Zuschlägen

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.24 Prozent stärker bei 30’175.20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 333.995 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.007 Prozent auf 30’102.21 Punkte an der Kurstafel, nach 30’104.33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30’078.70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’222.33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’663.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’981.81 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 30’447.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2.60 Prozent abwärts. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell FUCHS SE VZ (+ 1.96 Prozent auf 44.68 EUR), KION GROUP (+ 1.95 Prozent auf 34.51 EUR), CTS Eventim (+ 1.66 Prozent auf 61.15 EUR), Aroundtown SA (+ 1.58 Prozent auf 1.42 EUR) und LEG Immobilien (+ 1.51 Prozent auf 45.60 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Schaeffler (-1.85 Prozent auf 5.84 EUR), Porsche vz (-1.85 Prozent auf 41.42 EUR), Elmos Semiconductor (-1.57 Prozent auf 137.80 EUR), AUTO1 (-1.51 Prozent auf 17.00 EUR) und Siltronic (-1.46 Prozent auf 74.10 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 774’895 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37.797 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 9.19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch