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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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23.10.2026 14:55:56

Zurich Insurance Neutral

Zurich Insurance
616.12 CHF -1.11%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 620 Franken angehoben. Die strukturelle Stärke des Versicherers gleiche die konjunkturellen Belastungen aus, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zurich sei gut aufgestellt, da das Unternehmen stark auf den US-Markt ausgerichtet sei und seinen Sitz in der Schweiz habe. Die operativen Margen seien durchweg solide. Die aktuelle Bewertung sei angesichts der Wachstumsaussichten angemessen./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Neutral
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
620.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
616.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.65%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
616.12 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.63%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
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