Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 620 Franken angehoben. Die strukturelle Stärke des Versicherers gleiche die konjunkturellen Belastungen aus, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zurich sei gut aufgestellt, da das Unternehmen stark auf den US-Markt ausgerichtet sei und seinen Sitz in der Schweiz habe. Die operativen Margen seien durchweg solide. Die aktuelle Bewertung sei angesichts der Wachstumsaussichten angemessen./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|>5
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Neutral
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
620.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
616.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.65%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
616.12 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.63%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
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09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
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21.10.26
|SMI aktuell: mittags Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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|20.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
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|RBC Capital Markets
|15.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
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|20.10.26
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|DZ BANK
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|15.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|615.80
|-1.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:58
|
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Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
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