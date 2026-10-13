freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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13.10.2026 15:58:15
Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag
Das macht der MDAX nachmittags.
Am Dienstag verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.06 Prozent auf 30’123.34 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 333.995 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.007 Prozent auf 30’102.21 Punkte an der Kurstafel, nach 30’104.33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’012.28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’222.33 Zählern.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 31’663.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der MDAX noch bei 31’981.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, notierte der MDAX bei 30’447.59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2.76 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Punkte.
MDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell FUCHS SE VZ (+ 2.28 Prozent auf 44.82 EUR), Talanx (+ 1.57 Prozent auf 123.00 EUR), KRONES (+ 1.33 Prozent auf 106.40 EUR), IONOS (+ 1.32 Prozent auf 33.90 EUR) und KION GROUP (+ 1.27 Prozent auf 34.28 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Elmos Semiconductor (-3.57 Prozent auf 135.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.58 Prozent auf 62.35 EUR), Siltronic (-2.19 Prozent auf 73.55 EUR), flatexDEGIRO (-2.19 Prozent auf 25.00 EUR) und Schaeffler (-2.18 Prozent auf 5.82 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’153’174 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 37.797 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 9.19 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
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