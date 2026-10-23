Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus

Der Innerschweizer Konzern ist organisch, also ohne Währungseinflüsse und ohne Akquisitionen, weiter gewachsen.

Von Januar bis September 2026 setzte Sika mit seinen Produkten, die etwa zur Verstärkung und Abdichtung von Baumaterialien verwendet werden, 8,71 Milliarden Franken um. Das sind 1,6 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Die Aufwertung des Schweizer Franken schmälerte den Umsatz dabei um 3,2 Prozent. In Lokalwährungen betrachtet ist der Umsatz um 4,8 Prozent gewachsen. Dazu steuerten Akquisitionen 1,3 Prozent bei.

Bereinigt um Akquisitionen wuchs Sika in den ersten neun Monaten somit um 3,5 Prozent, im dritten Quartal um 4,6 Prozent. Diese von Analysten vielbeachtete Entwicklung zeigt damit nur leicht nach unten. Im ersten Jahresviertel war Sika organisch noch um 0,2 Prozent geschrumpft, um dann im zweiten Quartal um 5,7 Prozent zu wachsen.

Chinesischer Baumarkt bremst aus

Zurückgebunden werden die Innerschweizer nach wie vor vom chinesischen Baumarkt. Dort ist die Bauindustrie zweistellig geschrumpft, was auch den Umsatz in der Region Asien/Pazifik um 2,3 Prozent schmälerte. Um diese Entwicklung bereinigt wäre man auch in dieser Region um organisch um 7,7 Prozent gewachsen, betonte Sika.

Auch bei der Profitabilität konnte Sika sich leicht steigern. Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA nahm in den ersten neun Monaten um 1,9 Prozent auf 1,68 Milliarden Franken zu und die Marge blieb mit 19,2 Prozent stabil. Der Reingewinn stieg um 1,9 Prozent auf 870,9 Millionen.

Die Prognosen für das gesamte Jahr werden bestätigt. Sika peilt in Lokalwährungen ein Wachstum von 3 bis 6 Prozent an und die operative Marge soll bei 19 bis 19,5 Prozent zu liegen kommen.

Sika-Aktien gehen nach Zahlen auf Tauchstation

Entgegen den vorbörslichen Indikationen müssen die Aktien des Bauchemiekonzerns Sika im regulären Handel Federn lassen. Zwar lagen die am Morgen publizierten Zahlen zu den ersten neun Monaten über den Erwartungen der Analysten. Aber ein Ende der Misere in China ist noch nicht absehbar.

Die Sika-Aktie verlor im SIX-Handel letztlich 2,33 Prozent auf 180,20 Franken. Davor hatten die Sika-Papiere im bisherigen Jahresverlauf um knapp 14 Prozent zugelegt. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert zum Berichtszeitpunkt 0,5 Prozent im Minus.

Dabei gewinnen Analysten dem Neunmonatsbericht vorwiegend positive Aspekte ab. So seien die Ergebnisse leicht besser als erwartet ausgefallen und der Ausblick wurde bestätigt. Die UBS streicht die gehaltene Marge heraus, welche die Anleger eigentlich beruhigen sollte.

Doch mit Blick in die Tiefe zeigt sich, dass Sika insbesondere in den Regionen EMEA und Amerikas überzeugen konnte, im asiatisch-pazifischen Raum aber eher unter den Erwartungen lag. Der Grund dafür heisst China.

Denn der chinesische Wohnungsbau schwächelt weiterhin und ist zweistellig geschrumpft. Dabei hatten Analysten angesichts des nun eintretenden Basiseffekts - Sika hatte vor einem Jahr die Reissleine gezogen und das Geschäft neu aufgestellt - im dritten Quartal auf eine Besserung gehofft.

Erste Experten rechnen nun für das vierte Quartal 2026 noch nicht mit einer Erholung der China-Geschäfte. Ob und wann eine "Normalisierung" eintritt, sei eine der zentralen Fragen, die das Management nun beantworten müsse, schreibt die ZKB in einem Kommentar.

ra/hr

Baar (awp)