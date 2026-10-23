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23.10.2026 09:28:16
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone
Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am fünften Tag der Woche wieder ab.
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.18 Prozent schwächer bei 30’031.10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 343.135 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.015 Prozent auf 30’090.35 Punkte an der Kurstafel, nach 30’085.87 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30’103.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 30’027.94 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 1.67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 31’215.77 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 31’673.72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’010.29 Punkten auf.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 3.06 Prozent. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 1.97 Prozent auf 29.50 EUR), DEUTZ (+ 1.49 Prozent auf 9.89 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.31 Prozent auf 124.20 EUR), KION GROUP (+ 1.11 Prozent auf 33.57 EUR) und Siltronic (+ 1.11 Prozent auf 59.40 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RENK (-2.45 Prozent auf 36.17 EUR), Porsche vz (-2.14 Prozent auf 42.04 EUR), WACKER CHEMIE (-1.69 Prozent auf 81.20 EUR), AUMOVIO (-1.66 Prozent auf 32.60 EUR) und Porsche Automobil (-1.63 Prozent auf 24.81 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 173’519 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.048 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.41 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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