Barclays 4.41 CHF -1.50% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Die Erträge der Bank im dritten Quartal seien niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aber vor allem dem Investmentbanking geschuldet, während die Entwicklung in den übrigen Geschäftsbereichen robust gewesen sei./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.