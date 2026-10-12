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13.10.2026 17:02:23

Schaeffler Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Mit einer Rückstellung wolle der Auto- und Industriezulieferer proaktiv Risiken aus der Bilanz nehmen und Überkapazitäten in China angehen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zusammen mit chinesischen Herstellern wolle das Unternehmen das Wachstum im Segment E-Mobilität antreiben./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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