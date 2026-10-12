NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Mit einer Rückstellung wolle der Auto- und Industriezulieferer proaktiv Risiken aus der Bilanz nehmen und Überkapazitäten in China angehen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zusammen mit chinesischen Herstellern wolle das Unternehmen das Wachstum im Segment E-Mobilität antreiben./rob/bek/men;