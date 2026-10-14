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MDAX-Performance im Blick 14.10.2026 12:26:41

Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Der MDAX verbucht am Mittwochmittag Zuwächse.

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Um 12:08 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1.11 Prozent stärker bei 30’353.96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 335.459 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.372 Prozent stärker bei 30’132.02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’020.49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30’079.37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’388.33 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0.989 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 31’057.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’100.91 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 14.10.2025, einen Wert von 30’074.66 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.02 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 3.55 Prozent auf 12.55 EUR), Salzgitter (+ 3.55 Prozent auf 49.62 EUR), KION GROUP (+ 3.44 Prozent auf 35.48 EUR), Schaeffler (+ 3.42 Prozent auf 6.05 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.38 Prozent auf 79.50 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Lufthansa (-1.50 Prozent auf 7.09 EUR), Siltronic (-0.95 Prozent auf 72.70 EUR), Porsche Automobil (-0.87 Prozent auf 24.95 EUR), DWS Group GmbH (-0.82 Prozent auf 66.20 EUR) und CTS Eventim (-0.49 Prozent auf 60.75 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’680’090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 36.713 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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