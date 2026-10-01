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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

175.16
CHF
1.42
CHF
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08.10.2026 10:38:38

SAP SE Neutral

SAP
176.22 CHF 0.42%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, dürfte sich das Wachstum verlangsamen, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen stünden beim Softwarekonzern weiterhin im Fokus, die Vergleichsbasis sei im dritten Quartal aber weniger hoch./rob/niw/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10 >15
Fallender SAP-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: SAP SE Neutral
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
201.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
189.28 € 		Abst. Kursziel*:
6.19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
189.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.32%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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