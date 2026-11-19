Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SAP SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SAP SE-Aktie 137.22 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 7.288 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’413.21 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 18.11.2026 auf 193.92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.32 Prozent vermehrt.

SAP SE war somit zuletzt am Markt 227.49 Mrd. Euro wert. SAP SE-Papiere wurden am 13.09.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Papiers auf 53.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch