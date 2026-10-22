Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 0.0%  SPI 20’491 -0.1%  Dow 52’768 -0.2%  DAX 25’372 -1.1%  Euro 0.9206 -0.6%  EStoxx50 6’087 -1.9%  Gold 4’028 -2.7%  Bitcoin 66’732 -3.7%  Dollar 0.8205 -0.5%  Öl 113.3 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Nestlé3886335UBS24476758ABB1222171Zurich Insurance1107539Holcim1221405Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Airbnb-Aktie stärker: Neue Richtlinien zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit beschlossen
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Spotify-Aktie deutlich höher: Strategischer Fokus auf margenstarke Hörbücher
Microsoft-Aktie in Rot: Tech-Riese wirbt um Vertrauen deutscher Kunden
Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet
Suche...
Plus500 Depot

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

195.70
CHF
5.70
CHF
3.00 %
15:04:39
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2026 19:00:11

SAP SE Buy

SAP
199.08 CHF 3.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 220 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe mit einem starken dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Brennan am Donnerstag zu dem Bericht. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf das vierte Quartal und die Äußerungen in der Telefonkonferenz ließen vermuten, dass 24 Prozent wahrscheinlich die Obergrenze der Wachstumserwartungen für den Cloud-Vertragsbestand (CCB) im Schlussquartal darstellten. Dies erscheine jedoch ohne Weiteres erreichbar. Der Experte hält inzwischen sogar etwas mehr für möglich./rob/ajx;


Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SAP

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10
Fallender SAP-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
216.35 € 		Abst. Kursziel*:
15.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
215.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.93%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19:00 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
17:20 SAP Verkaufen DZ BANK
13:10 SAP Neutral UBS AG
12:40 SAP Overweight Barclays Capital
09:59 SAP Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 195.70 3.00% SAP SE