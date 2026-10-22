SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 220 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe mit einem starken dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Brennan am Donnerstag zu dem Bericht. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf das vierte Quartal und die Äußerungen in der Telefonkonferenz ließen vermuten, dass 24 Prozent wahrscheinlich die Obergrenze der Wachstumserwartungen für den Cloud-Vertragsbestand (CCB) im Schlussquartal darstellten. Dies erscheine jedoch ohne Weiteres erreichbar. Der Experte hält inzwischen sogar etwas mehr für möglich./rob/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
216.35 €
|
Abst. Kursziel*:
15.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
215.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.93%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|195.70
|3.00%
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|18:58
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|18:58
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JP Morgan Chase & Co.
Allianz Neutral
|18:37
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UBS AG
Tesla Neutral
|17:20
|
DZ BANK
SAP Verkaufen