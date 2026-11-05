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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

196.30
CHF
-0.70
CHF
-0.36 %
10:31:19
SWX
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09.11.2026 06:08:40

SAP SE Overweight

SAP
197.01 CHF 2.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP um 100 Euro auf 275 Euro erhöht und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Toby Ogg am Freitagabend. Es nehme Einzug in die zentralen Systeme - wie die SAP-Software. Gleichzeitig mache das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte. Ogg geht von einer schnellen Amortisierung aus. Die SAP-Aktien stünden nach der Erholung seit Juli bereits nicht mehr da wie ein "KI-Opfer"./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10 >15
Fallender SAP-Kurs >5
Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
210.75 € 		Abst. Kursziel*:
30.49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
214.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.03%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:08 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP Neutral UBS AG
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