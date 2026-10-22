SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Zahlen von 120 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das starke dritte Quartal verfestige den positiven Stimmungsumschwung aus dem zweiten Quartal, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. SAP habe mit Blick auf die wichtigsten operativen Finanzkennzahlen wie den Clouderlösen und dem Betriebsergebnis die Markterwartungen übertroffen und den Umsatzausblick an das obere Ende der zuvor genannten Spannen konkretisiert. Strategisch zeichne sich immer klarer ab, dass die laufende Transformation zum "Autonomous Enterprise" nach der SaaS-Ära erfolgreich sein dürfte. Angesichts des aktuellen Kursniveaus bleibe es aber bei seinem Anlageurteil./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Verkaufen
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
216.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
214.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa in Rot: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13:28
|SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|195.70
|3.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:20
|
DZ BANK
SAP Verkaufen
|17:18
|
DZ BANK
JENOPTIK Kaufen
|17:16
|
Deutsche Bank AG
Tesla Buy
|17:14
|
DZ BANK
Hermès Kaufen
|15:04
|
Jefferies & Company Inc.
Saint-Gobain Buy
|15:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Overweight
|15:02
|
DZ BANK
QIAGEN Halten