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22.10.2026 17:20:29

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Zahlen von 120 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das starke dritte Quartal verfestige den positiven Stimmungsumschwung aus dem zweiten Quartal, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. SAP habe mit Blick auf die wichtigsten operativen Finanzkennzahlen wie den Clouderlösen und dem Betriebsergebnis die Markterwartungen übertroffen und den Umsatzausblick an das obere Ende der zuvor genannten Spannen konkretisiert. Strategisch zeichne sich immer klarer ab, dass die laufende Transformation zum "Autonomous Enterprise" nach der SaaS-Ära erfolgreich sein dürfte. Angesichts des aktuellen Kursniveaus bleibe es aber bei seinem Anlageurteil./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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