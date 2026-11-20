Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 184,88 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'025 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 181,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'967'900 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 219,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,81 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 45,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR je Aktie ausschütten. Am 21.10.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 EUR gegenüber 1,72 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.08 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. SAP SE dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,08 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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