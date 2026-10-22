SAP Aktie 345952 / DE0007164600
195.70CHF
5.70CHF
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22.10.2026 13:10:01
SAP SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die gute Geschäftsdynamik halte an, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch dem starken Auftragsbestand stünden höhere Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gegenüber./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
201.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
207.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
216.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.12%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
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16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
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15:58
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15:58
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
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15:58
|Börse Europa in Rot: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
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15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
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13:28
|SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
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12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|195.70
|3.00%
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