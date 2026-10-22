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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

195.70
CHF
5.70
CHF
3.00 %
15:04:39
SWX
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22.10.2026 13:10:01

SAP SE Neutral

SAP
199.61 CHF 3.64%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die gute Geschäftsdynamik halte an, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch dem starken Auftragsbestand stünden höhere Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gegenüber./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10
Fallender SAP-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: SAP SE Neutral
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
201.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
207.70 € 		Abst. Kursziel*:
-3.23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
216.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.12%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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