EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Sanofi-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Sanofi-Anteile bei 69.28 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 144.346 Sanofi-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’638.63 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 02.11.2026 auf 80.63 EUR belief. Mit einer Performance von +16.39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sanofi wurde am Markt mit 95.03 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch