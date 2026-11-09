Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 78 auf 88 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dank der überdurchschnittlich starken Entwicklung des Medikamentes gegen Asthma und Neurodermitis Dupixent habe der Pharmakonzern deutlich positiv überrascht, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Kernaussage der Franzosen laute, dass die operative Preisverbesserung bei Dupixent von Dauer und im Jahr 2027 eine weitere Steigerung der Produktivität im Bereich der Vertriebs- und Verwaltungskosten möglich sei./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
86.00 €
|
Abst. Kursziel*:
2.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
85.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.54%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|78.25
|4.96%
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|11:52
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