Wie Experten die Sanofi-Aktie im Oktober einstuften

12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Sanofi-Aktie veröffentlicht.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Sanofi mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 92,85 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 16,70 EUR zum aktuellen PAR-Stand der Sanofi-Aktie von 76,15 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 106,21 EUR 39,47 30.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 24,75 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 100,00 EUR 31,32 30.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 85,00 EUR 11,62 21.10.2026 RBC Capital Markets 75,00 EUR -1,51 16.10.2026 UBS AG 78,00 EUR 2,43 15.10.2026 Jefferies & Company Inc. 100,00 EUR 31,32 07.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 24,75 07.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 105,00 EUR 37,89 06.10.2026 RBC Capital Markets 80,00 EUR 5,06 01.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 24,75 01.10.2026 Jefferies & Company Inc. 100,00 EUR 31,32 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net