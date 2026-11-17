Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sanofi-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Sanofi-Anteile bei 85.89 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.643 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’028.29 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 16.11.2026 auf 88.32 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.83 Prozent gesteigert.

Sanofi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 104.40 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch