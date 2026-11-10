EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Sanofi-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86.81 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 1.152 Sanofi-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.79 EUR, da sich der Wert einer Sanofi-Aktie am 09.11.2026 auf 85.76 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 1.21 Prozent gleich.

Sanofi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch