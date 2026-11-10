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10.11.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren Sanofi-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Sanofi-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86.81 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 1.152 Sanofi-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.79 EUR, da sich der Wert einer Sanofi-Aktie am 09.11.2026 auf 85.76 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 1.21 Prozent gleich.
Sanofi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99.80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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