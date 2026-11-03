Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Das Medikament Dupixent gegen entzündliche und allergische Erkrankungen sorge weiterhin für Aufwärtspotenzial für die Markterwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Er erhöhte die Schätzungen für den Umsatz des französischen Pharmakonzerns in den Jahren 2026 bis 2032 um etwa drei bis sechs Prozent./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
81.35 €
|
Abst. Kursziel*:
16.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
83.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.46%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|02.11.26
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|18.12.24
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|Deutsche Bank AG
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|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|75.29
|3.46%
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