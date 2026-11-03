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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

75.66
CHF
2.89
CHF
3.97 %
13:42:05
SWX
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04.11.2026 07:57:50

Sanofi Neutral

Sanofi
76.24 CHF 2.11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Das Medikament Dupixent gegen entzündliche und allergische Erkrankungen sorge weiterhin für Aufwärtspotenzial für die Markterwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Er erhöhte die Schätzungen für den Umsatz des französischen Pharmakonzerns in den Jahren 2026 bis 2032 um etwa drei bis sechs Prozent./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
81.35 € 		Abst. Kursziel*:
16.78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
83.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.46%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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