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21.10.2026 16:45:13

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce auf "Neutral" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Karl Keirstead verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Übernahme des Marketingspezialisten Braze. Die Transaktion dürfte das Umsatzwachstum von Salesforce positiv beeinflussen, schrieb er. Die Übernahme sei eine sinnvolle Ergänzung, um das hinter den Erwartungen zurückbleibende Segment Marketing Cloud zu stärken. Der Kaufpreis erscheine zudem angemessen./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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