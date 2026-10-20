Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce auf "Neutral" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Karl Keirstead verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Übernahme des Marketingspezialisten Braze. Die Transaktion dürfte das Umsatzwachstum von Salesforce positiv beeinflussen, schrieb er. Die Übernahme sei eine sinnvolle Ergänzung, um das hinter den Erwartungen zurückbleibende Segment Marketing Cloud zu stärken. Der Kaufpreis erscheine zudem angemessen./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 260.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 241.81
|
Abst. Kursziel*:
7.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 243.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.93%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
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|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
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