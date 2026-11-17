Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Erhebungen bei Partnern und Kunden von Salesforce hätten ergeben, dass die Nachfrage nach Angeboten Künstlicher Intelligenz real sei, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Umwandlung der Technik in bare Münze, die sogenannte Monetarisierung, verlaufe aber gradueller, als das Kundeninteresse nahelegen würde./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 06:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 214.83
|
Abst. Kursziel*:
23.35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 214.87
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.33%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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