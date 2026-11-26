Heute vor 10 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 73.73 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hat, hat nun 1.356 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 197.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 267.48 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 167.48 Prozent.

Salesforce wurde am Markt mit 159.20 Mrd. USD bewertet. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs eines Salesforce-Anteils lag damals bei 38.50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch