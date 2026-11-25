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25.11.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Anleger schicken Salesforce am Mittwochnachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 194,77 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 194,77 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'148 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 195,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 190,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 213'156 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2025 auf bis zu 269,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 147,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 01.12.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 16,75 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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