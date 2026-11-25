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25.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Salesforce. Zuletzt sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 198,41 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 198,41 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'304 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 199,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 190,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 493'377 Salesforce-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 35,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 34,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.35 Mrd. USD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Salesforce-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 01.12.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 16,75 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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