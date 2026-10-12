Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien der US-Software-Branche hätten sich jüngst gut entwickelt, schrieb Matthew Hedberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren richte sich verstärkt auf thematische Wachstumsstories, bei denen die Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren. Zu diesen Themen zählten die Aspekte Cyber-Sicherheit, Datenverarbeitung und Cyber-Infrastruktur./bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 229.13
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 229.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthew Hedberg
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KGV*:
-
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