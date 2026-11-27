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Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 2,90 Prozent auf 3.670,93 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 3.567,40 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Freitagmittag hinzu. Um 1,24 Prozent auf 43,95 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 43,41 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.353,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.295,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,44 Prozent.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 918,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (881,50 US-Dollar).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,05 Prozent auf 96,62 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 96,57 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 1,86 Prozent auf 85,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,68 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,29 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,76 US-Dollar.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 4.037,00 Britische Pfund am Vortag auf 4.019,00 Britische Pfund nach unten (--0,45 Prozent).

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 12:10 Uhr ab. Es geht -0,18 Prozent auf 12,42 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 12,44 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 2,56 Prozent auf 0,19 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,18 US-Dollar stand.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 8,63 Prozent auf 3,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 97,74 US-Dollar am Vortag auf 98,54 US-Dollar nach oben (+0,81Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Holzpreis Verluste. Um 13:00 Uhr fällt der Holzpreis um -0,55 Prozent auf 547,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 550,00 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net