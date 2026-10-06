Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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06.10.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Salesforce zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Salesforce-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 229,98 USD.
Die Salesforce-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 229,98 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'497 Punkten steht. In der Spitze gewann die Salesforce-Aktie bis auf 233,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Salesforce-Aktie bis auf 228,12 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 231,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 168'502 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 14,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,82 Prozent.
Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,75 USD je Salesforce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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