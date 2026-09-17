Gute Stimmung in New York: Dow Jones steigt schlussendlich

Am Donnerstag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.61 Prozent auf 51’778.04 Punkte aufwärts. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24.944 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1.27 Prozent auf 52’115.40 Punkte an der Kurstafel, nach 51’461.90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51’607.65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51’935.97 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.84 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53’459.78 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der Dow Jones bei 51’492.55 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 46’018.32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.02 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2.54 Prozent auf 219.34 USD), Cisco (+ 2.32 Prozent auf 110.24 USD), Amazon (+ 2.13 Prozent auf 251.19 USD), Caterpillar (+ 2.02 Prozent auf 798.57 USD) und Nike (+ 1.62 Prozent auf 36.36 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Salesforce (-3.07 Prozent auf 242.85 USD), Boeing (-2.46 Prozent auf 197.00 USD), Walt Disney (-1.53 Prozent auf 105.35 USD), Walmart (-0.66 Prozent auf 106.79 USD) und Honeywell Technologies (-0.56 Prozent auf 206.49 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 27’303’989 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.453 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11.12 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch