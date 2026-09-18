Börse New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 51’682.64 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24.820 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.202 Prozent fester bei 51’882.53 Punkten in den Handel, nach 51’778.04 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 51’826.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51’497.47 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2.03 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53’343.40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51’564.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, notierte der Dow Jones bei 46’142.42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6.82 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 1.55 Prozent auf 385.65 USD), NVIDIA (+ 1.34 Prozent auf 222.27 USD), Caterpillar (+ 1.30 Prozent auf 808.99 USD), Amazon (+ 1.00 Prozent auf 253.71 USD) und 3M (+ 0.72 Prozent auf 165.89 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-3.45 Prozent auf 229.55 USD), Walt Disney (-2.54 Prozent auf 102.67 USD), Nike (-2.34 Prozent auf 35.51 USD), Salesforce (-2.03 Prozent auf 237.92 USD) und Travelers (-1.28 Prozent auf 374.62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 89’467’491 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.488 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11.13 zu Buche schlagen. Mit 4.49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch