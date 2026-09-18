Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0.38 Prozent tiefer bei 51’580.25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.820 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.202 Prozent auf 51’882.53 Punkte an der Kurstafel, nach 51’778.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 51’826.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’558.34 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2.22 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 53’343.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’564.70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’142.42 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6.61 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. 45’057.28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 2.40 Prozent auf 351.93 USD), Caterpillar (+ 1.26 Prozent auf 808.63 USD), Amgen (+ 0.70 Prozent auf 382.45 USD), Walmart (+ 0.43 Prozent auf 107.25 USD) und Amazon (+ 0.36 Prozent auf 252.10 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-1.80 Prozent auf 233.46 USD), Walt Disney (-1.71 Prozent auf 103.55 USD), Travelers (-1.60 Prozent auf 373.40 USD), Sherwin-Williams (-1.26 Prozent auf 316.91 USD) und Salesforce (-0.97 Prozent auf 240.50 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14’410’889 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.488 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch