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Dow Jones-Performance im Fokus 17.09.2026 20:03:28

Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag

Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag

Das macht der Dow Jones am Donnerstag.

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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.71 Prozent stärker bei 51’826.66 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24.944 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.27 Prozent fester bei 52’115.40 Punkten in den Handel, nach 51’461.90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 51’607.65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’935.97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1.75 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53’459.78 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Stand von 51’492.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46’018.32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7.12 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2.55 Prozent auf 219.36 USD), Cisco (+ 2.33 Prozent auf 110.25 USD), Amazon (+ 2.10 Prozent auf 251.12 USD), Caterpillar (+ 1.83 Prozent auf 797.03 USD) und Goldman Sachs (+ 1.68 Prozent auf 953.76 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-2.81 Prozent auf 243.51 USD), Boeing (-1.81 Prozent auf 198.30 USD), Walt Disney (-0.91 Prozent auf 106.02 USD), Honeywell Technologies (-0.87 Prozent auf 205.86 USD) und Walmart (-0.58 Prozent auf 106.88 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8’422’414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.453 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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