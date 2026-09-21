Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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21.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagabend kaum verändert
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Salesforce. Bei der Salesforce-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 237,75 USD.
Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 237,75 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'062 Punkten liegt. Bei 241,20 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 237,37 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,80 USD. Bisher wurden via New York 1'015'704 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 147,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Salesforce-Aktie. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 11.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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