Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags im Minus

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.35 Prozent auf 51’598.39 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.820 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.202 Prozent auf 51’882.53 Punkte an der Kurstafel, nach 51’778.04 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 51’826.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51’497.47 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 2.18 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 53’343.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51’564.70 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 46’142.42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.65 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 0.84 Prozent auf 382.98 USD), Amazon (+ 0.74 Prozent auf 253.06 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0.61 Prozent auf 345.76 USD), Walmart (+ 0.26 Prozent auf 107.07 USD) und McDonalds (+ 0.26 Prozent auf 249.12 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen IBM (-3.04 Prozent auf 230.53 USD), Walt Disney (-2.25 Prozent auf 102.98 USD), Salesforce (-1.76 Prozent auf 238.58 USD), Nike (-1.64 Prozent auf 35.77 USD) und Travelers (-1.27 Prozent auf 374.67 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19’219’272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.488 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch